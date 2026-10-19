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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futol", ha apertamente criticato Josè Mourinho dopo la vittoria in rimonta del Real Madrid sul campo della Roma in Champions League: "La cosa più scandalosa, che io mi vergognerei, è quando Mourinho dice che "il primo tempo la Roma ci ha ammazzato, poi l'abbiamo fatto noi". Ma l'ha vista la partita? Ha preso una rumba.

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Ha avuto il coraggio e la sfrontatezza di dire che nel secondo tempo sono stati superiori. Ma non ti vergogni come fai giocare una squadra di fenomeni? Ha messo dentro Bernardo Silva, Endrick, Guler… Non ti vergogni? Gente a Madrid mi dice che non capisce come Perez abbia solo pensato di riprendere Mourinho. Possiamo anche vincere, ma giocando così io mi vergogno. Una squadra fenomenale e la fa giocare in maniera indegna. Ormai da più di 10 anni è bollito, è finito, deve smettere di allenare. Lui ha una grande fortuna: avere il miglior procuratore del mondo, Jorge Mendes.

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Mourinho fa giocare il Real Madrid in una maniera vergognosa. E si è fatto male Kone dopo 10 minuti. Questo è Mourinho e il calcio vecchio, che però, stranamente, trovano sempre posto. Calcio vecchio, senza idee: gli è rimasta solo la chiacchiera".