"Ad inizio anno ho detto: 'Occhio Inter, non portarti Conte dietro al culo, perché poi diventa una rottura di coglioni'. Non immaginavo un disastro come questo dell'Inter. Sono interista ma sportivo: Conte sta facendo un lavoro stratosferico, anche più di Spalletti. Anche se non vince, voto 10 alla stagione. Se vince il campionato, vai in Svezia e gli dai il Nobel, è oltre un prodigio, un miracolo per chi crede. 2-3 settimane fa pensavo che il campionato fosse finito, Conte invece continua a martellare"

"Lukaku ha fatto 12 gol, il centravanti reale è McTominay che faceva panchina allo United e oggi è un carro armato. A me non piacciono le squadre difensive ma è la top difesa d'Europa, questo vuol dire che è un fenomeno. Sono una squadra normale, Conte li fa rendere al 110%. I panchinari, con tutto il rispetto, farebbero fatica a giocare in squadre che devono salvarsi in Serie A. A me piace un calcio diverso ma Conte ha i coglioni, ti trita. Sono tifoso dell'Inter ma anche del calcio bello e di chi si fa un culo come una capanna. Conte non è Guardiola però mi tolgo il cappello, sta facendo una roba mai vista. Se a Spalletti hanno fatto il santino, a Conte devono intitolare lo stadio, il Maradona/Conte. In Italia fanno passare Inzaghi per un fenomeno e per uno che fa rendere al massimo tutti quando a Conte hanno dato due scartelle, gli hanno venduto Kvara e preso un sostituto infortunato. Se dovesse vincere lo scudetto, non il giorno dopo ma la sera stessa Conte va da De Laurentiis e gli dice: 'È stato un piacere, vado fuori dai coglioni' e se ne va"