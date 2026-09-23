Il giornalista ha parlato dei limiti e della forza dell'Inter di Chivu

Andrea Della Sala
daniele fcinter

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Durante la puntata di Elastici, il giornalista Marco Cattaneo ha parlato della forza dell'Inter e dei recenti approcci sbagliati della squadra di Chivu:

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A me più impressione la forza dell'Inter quando ti dà l'impressione di poter segnare 5 gol in 5 minuti rispetto a quei limiti che potrebbero essere psicologici, che sono rimediabili e sui quali Chivu può intervenire. È tutto il resto che mi sembra la parte principale della questione. Più la forza che i limiti.

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