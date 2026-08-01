VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Cristian Chivu in conferenza stampa sa come dettare la linea. Ama ripetere concetti da far assorbire bene all'ambiente nerazzurro e in primis allo spogliatoio. Per questo motivo c'è una frase che più di altre sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

HONG KONG, CHINA - JULY 31: Cristian Chivu of FC Internazionale reacts during the FC Internazionale training session at Kai Tak Youth Sports Ground on July 31, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"La nuova stagione dell’Inter sembra avere già il suo tormentone. Cristian Chivu non ha alcuna intenzione di accontentarsi di quanto già portato a casa, per cui dopo aver chiesto a più riprese un anno fa ai suoi di essere la miglior versione di se stessi ora ha chiesto apertamente di alzare il livello".