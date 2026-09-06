È Lautaro Martinez il migliore in campo di Inter-Napoli nelle pagelle del Corriere dello Sport. Voto alto per l'argentino

Gianni Pampinella
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

È Lautaro Martinez il migliore in campo di Inter-Napoli nelle pagelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano premia il capitano nerazzurro, autore di una doppietta, con un 8: "Nel primo tempo batte in testa, poi è l’anima della rimonta. E non solo per la doppietta. Dà la scossa anche rimediando un giallo".

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27
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7 per Marcus Thuram: "L’attacco funzione meglio con lui, perché dà finalmente profondità. Sovrasta Badiashile per il primo centro stagionale". 6,5 per Curtis Jones: "Deve ancora calarsi nella nuova realtà, ma si nota l’intensità diversa". 7 per Yann Bisseck: "Impressionante la sicurezza con cui gioca. Appoggia sempre la manovra offensiva, andando anche al tiro. Ed è il più pronto e rapido nelle chiusure: un paio sono decisive". 7,5 per Cristian Chivu: "Rischia, osa, ma viene premiato. Dietro, qualcosa non ha funzionato. Ma la reazione è straordinaria e i cambi azzeccati".

bisseck vs napoli

Curtis Jones
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GLI ALTRI VOTI

Martinez 7, Akanji 6, Bastoni 6, Diouf 6,5, Barella 5,5, Zielinski 6, Calhanoglu 6,5, Susic 5, Dimarco 7, Carlos Augusto 6,5, Esposito 5,5.

(Corriere dello Sport)

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