È Lautaro Martinez il migliore in campo di Inter-Napoli nelle pagelle del Corriere dello Sport. Il quotidiano premia il capitano nerazzurro, autore di una doppietta, con un 8: "Nel primo tempo batte in testa, poi è l’anima della rimonta. E non solo per la doppietta. Dà la scossa anche rimediando un giallo".

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7 per Marcus Thuram: "L’attacco funzione meglio con lui, perché dà finalmente profondità. Sovrasta Badiashile per il primo centro stagionale". 6,5 per Curtis Jones: "Deve ancora calarsi nella nuova realtà, ma si nota l’intensità diversa". 7 per Yann Bisseck: "Impressionante la sicurezza con cui gioca. Appoggia sempre la manovra offensiva, andando anche al tiro. Ed è il più pronto e rapido nelle chiusure: un paio sono decisive". 7,5 per Cristian Chivu: "Rischia, osa, ma viene premiato. Dietro, qualcosa non ha funzionato. Ma la reazione è straordinaria e i cambi azzeccati".

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(Corriere dello Sport)