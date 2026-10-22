(Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

È Carlos Augusto il migliore in campo di Inter-Shakhtar nelle pagelle del Corriere dello Sport. Per il quotidiano la prestazione del brasiliano è stata da 8: "L’uomo più in forma dell’Inter nel secondo tempo è indiavolato. Toglie le castagne dal fuoco con un inserimento perfetto e un esterno chirurgico. In questo momento non può proprio rimanere fuori".

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7,5 per un altro protagonista della gara, Josep Martinez: "Si supera sull’incornata di Bondar prima dell’intervallo e soprattutto su Newertton e Matviyenko nel finale. Stavolta mette la firma su un successo". 4,5 invece per Bastoni, peggiore in campo: "Prestazione anche sufficiente da centrale, ma appena Chivu lo sposta nella sua zolla preferita macchia la serata con un’ingenuità enorme e sicuramente evitabile". 7 per Chivu: "Il cambio di atteggiamento è evidente, forse perfino superiore alle richieste. Tra non poche difficoltà trova però una vittoria preziosa".

Gli altri voti:

Akanji 6, Spence 5, Diouf 6,5, Batella 6,5, Calhanoglu 6, Zielinski 6,5, Luis Henrique 6, Dimarco 5,5, Sucic 5,5, Bisseck 7, Bonny 5,5, Thuram 7, Mkhitaryan 7

(Corriere dello Sport)