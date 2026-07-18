Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, ha parlato a Radio Tutto Napoli di Allegri:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Alla fine gli allenatori vengono giudicati per i risultati. La distinzione tra giochisti e risultatisti lascia il tempo che trova. Allegri ha un modo di intendere il calcio più gestionale che spettacolare, ma è una scelta precisa. Dopo due anni con Antonio Conte, credo che possa alleggerire la pressione sulla squadra mantenendo comunque alta la competitività."

Sul mercato delle big

"La Juventus, ad esempio, deve prima vendere perché non ha un'autonomia economica che le permetta di fare tutto quello che vuole. Anche Inter e Roma stanno ancora cercando di completare la rosa. Oggi, se devo indicare una squadra che si è mossa meglio di tutte, dico la Fiorentina."

Sulle possibili uscite del Napoli

"Condivido quello che ha detto De Laurentiis: se fosse per lui il Napoli non farebbe mercato, perché ha già due giocatori per ogni ruolo. Le decisioni su Lukaku, De Bruyne, Lucca, Lang e sugli altri giocatori verranno prese dopo i colloqui con Allegri. Se qualcuno partirà, allora il Napoli interverrà sul mercato; altrimenti determinate operazioni potrebbero non essere più necessarie."