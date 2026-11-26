Dopo un avvio complicato (due sconfitte), il cammino in Champions League dell'Inter ha preso un'altra piega. I nerazzurri hanno vinto le ultime tre gare e sono pienamente in corsa per l'accesso diretto agli ottavi. Missione difficile ma non impossibile per la squadra di Chivu. Il giorno dopo la gara, il Corriere della Sera analizza la vittoria dell'Inter.

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"La Champions dell’Inter comincia ad avere un’altra faccia, più colorata, cattiva e credibile. Quella di una squadra che domina, rischia, lotta e alla fine batte meritatamente lo Stoccarda, superandolo in classifica: grazie alla terza vittoria consecutiva (tutte senza subire gol) la squadra di Chivu risale la corrente, adesso è dodicesima e si riporta a due punti dal G8 che vale l’accesso diretto agli ottavi. Ma intanto dopo la rimonta di due gol subita a Bergamo appena 72 ore prima, i nerazzurri rispondono con una partita piena, intensa, che forse poteva essere chiusa prima".

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"La squadra di Chivu rischia poco (una parata di Martinez su Fuhrich) e risponde colpo su colpo alle folate improvvise di pressing dei tedeschi, squadra tecnica soprattutto sul lato sinistro e tosta fisicamente, agevolata dall’arbitraggio fin troppo sciolto di Letexier. Per scacciare i brutti ricordi, Barella trascina l’Inter, anche se non sempre è seguito dai compagni. L'Inter fatica a superare la pressione avversaria. Appena ci riesce però riappare il Toro, assente dal ko col Bruges del 13 ottobre: il cross di Dimarco lo trova libero al limite dell’area in posizione centrale, grazie anche al contro-movimento di Pio che inganna il difensore. Il destro dell’argentino è il fuoco d’artificio che mancava per segnare la strada giusta da imboccare. Non solo in Europa".

(Corriere della Sera)