L'Inter torna in campo anche in Champions League dopo la vittoria di sabato contro il Parma: di fronte c'è il Club Brugge. Ecco la probabile formazione nerazzurra secondo Sky Sport dopo le ultimissime prove di giornata svolte ad Appiano Gentile.

A oggi, sono 5 i cambi nella testa di Cristian Chivu per il match di San Siro. Due in difesa: pronti Akanji e Bastoni al posto di Pavard e Carlos Augusto, confermato solo Bisseck. Sulle fasce pronti ancora Diouf e Dimarco, a centrocampo una conferma e due novità: Calhanoglu ancora titolare, da mezzali Barella e Zielinski

A guidare l'attacco pronti Lautaro Martinez e Thuram, quindi con il capitano al posto di Pio Esposito rispetto al Parma.

(Fonte: SS24)