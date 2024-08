Champions League 2024/25, come funziona? Date e squadre, i dettagli

I principali cambiamenti sono rappresentati dall'abbandono del sistema della fase a gironi e dall'aumento di squadre che prendono parte al torneo, da 32 a 36. Secondo il nuovo format, le squadre giocheranno otto partite in una fase a girone unico: invece che giocare due volte, in casa e trasferta contro tre avversari come nel vecchio format, si giocheranno otto match contro otto avversari diversi, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Per determinare le otto avversarie, le squadre verranno inizialmente divise in quattro fasce e verranno sorteggiate per giocare contro due compagini per fascia, disputando un match in casa e uno in trasferta contro le due squadre di una stessa fascia.