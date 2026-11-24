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Gara molto importante domani per l'Inter di Cristian Chivu, che in Champions League ospiterà lo Stoccarda per dare continuità al successo di Rotterdam prima della sosta.

Getty Images

Secondo Sandro Sabatini la gara di domani sarà senza storia: "L'Inter rimette a posto il proprio cammino in Champions e si impone nettamente sullo Stoccarda", ha detto sul suo canale YouTube.