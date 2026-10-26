Buon compleanno a Cristian Chivu, che oggi festeggia 46 anni! Dedizione, coraggio, senso di appartenenza: il tecnico nerazzurro rappresenta alla perfezione i valori che contraddistinguono maggiormente l'Inter.

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Nato il 26 ottobre 1980 a Reșița, in Romania, Cristian Chivu è l'allenatore della Prima Squadra dall'estate 2025 ed è riuscito, nella sua prima stagione, nell'impresa di guidare la squadra alla conquista di uno straordinario Double nazionale, arrivato con la vittoria del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia della storia dell'Inter.

Successi meravigliosi, che hanno reso Chivu il secondo uomo nella storia nerazzurra in grado di vincere il campionato italiano sia da giocatore che da allenatore dopo Armando Castellazzi, che aveva compiuto questa impresa con gli Scudetti 1929/30 e 1937/38.

La storia di Chivu e quella dell'Inter si sono intrecciate per la prima volta nel 2007: da lì in avanti le tinte nerazzurre hanno caratterizzato la sua vita in diverse forme: da calciatore, Chivu ha vissuto da protagonista sette stagioni con la maglia nerazzurra, collezionando 169 presenze, 3 gol e nove trofei in tutto: tre Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, protagonista dello storico Triplete del 2010.

Dopo il ritiro dal calcio giocato ha intrapreso la carriera da allenatore, e ha trascorso sei anni tra il 2018 e il 2024 sulle panchine del settore giovanile dell'Inter prima di arrivare alla guida della Prima Squadra. Nel giorno del suo compleanno Cristian Chivu riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter!