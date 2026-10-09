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Alla vigilia di Inter-Parma, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha commentato le prestazione di Diouf con la nazionale francese giocando da terzino sinistro. "L’ho visto, mi è anche piaciuto. Andare in nazionale a fare una cosa che non aveva mai fatto neanche in allenamento non era facile. Mi fa piacere quando un giocatore capisce che non si deve legare a un ruolo fisso, che la duttilità e quello che lui può dare al gruppo in base alle necessità è importante. Bisogna cambiare abitudini e convinzioni nel fare un certo lavoro".

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"Io addirittura con Mourinho ho fatto anche l’esterno alto a sinistra, a Bergamo, poi mi ha tolto dopo 27’ (ride, ndr). E’ successo anche con il Barcellona, poi sono finito mediano dopo l’espulsione di Thiago. So che per convincere gli altri la strada è ancora lunga, ma siccome ha giocato due partite da 90’ nella nazionale francese lì è tanta roba. E’ contento? Per me sì, ha giocato con la Francia con quei campioni. Spero che prima o poi anche dal punto di vista mentale accetterà ancora di più che più cose sai fare, più puoi crescere sia in nazionale che nel club”.