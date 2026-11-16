Cristian Chivu ha vinto la panchina d'Oro 2025-2026 dopo la vittoria dello scudetto alla guida dell'Inter: ecco i dettagli

Matteo Pifferi
mariemonto

L'Ital-Inter fa l'impresa, fegati esplodono. Mancio, assist a Chivu? Frattesi emoziona

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu ha vinto la panchina d'Oro 2025-2026 dopo la vittoria dello scudetto alla guida dell'Inter.

Il tecnico nerazzurro è stato premiato oggi al Centro tecnico Federale di Coverciano, su 43 voti validi ha ricevuto 16 preferenze. Secondo posto per Cesc Fabregas (Como, con 12 voti), terzo Gian Piero Gasperini della Roma, con 9 voti.

Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti