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L’Inter a Bari ha vinto 1-0 l’ultima amichevole del pre campionato contro il Betis: decisivo un gol del nuovo arrivato John Stones (qui le nostre pagelle). È stato appunto l’ultimo dei cinque testo organizzati in giro per il mondo verso la nuova stagione. Cosa funziona, cosa no e il vero uomo copertina secondo La Gazzetta dello Sport.

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Cosa funziona e l'uomo copertina

“In linea generale, Chivu ha ascoltato le note più positive osservando il reparto arretrato. Dai due portieri che saranno (entrambi?) protagonisti nel corso della stagione ai centrali, fino agli esterni. Perché sia Josep Martinez che Ivan Provedel hanno dimostrato rispettivamente i motivi per cui il primo è stato promosso a titolare ed il secondo è stato acquistato. In copertina, però, va inevitabilmente Diouf: un profilo del tutto trasformato, determinante, quasi spregiudicato da quando è stato dirottato dal centro del campo alla corsia destra per cui dovrà lottare il nuovo arrivato Spence. Il francese ha cominciato la serie di amichevoli con la doppietta da urlo rifilata nel finale al Karlsruher in Germania e concluso con un'altra grande prova a Bari con il Betis, trovando nel mezzo altri minuti e un altro gol (contro la Juve a Perth, in Australia). Discorso analogo per Dimarco, tra una forma fisica già ok, gol e le solite rasoiate mancine per i compagni. In ogni caso il feedback positivo è arrivato per tutta la difesa, dall'ultimo acquisto Stones (in gol contro il Betis) al reintegrato Pavard fino a qualche giovane interessante (Bovio su tutti). Riscontri positivi anche dai centrocampisti: giocate super di Zielinski, la solita concretezza di Barella, Sucic è in palla e Stankovic incuriosisce non poco.

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Cosa non va

Tra chi è rientrato tardi dal Mondiale e chi invece ha bisogno di più tempo per riconquistare la forma migliore, le notizie meno positive sono arrivate dal reparto offensivo. Sono infatti zero i gol arrivati dalle punte in tutte e 5 le amichevoli estive: un dato certamente non allarmante, considerando che le partite d'agosto servono più a riacquisire forma e fame piuttosto che ad altro, ma che ha confermato come tutti gli assi a disposizione di Chivu siano un po' indietro di condizione. Thuram rientrerà in gruppo solo domani, Lautaro e Bonny hanno giocato il Mondiale e specialmente il Toro è rientrato solo da poco in Italia, Pio Esposito ha faticato anche a causa di una questione di costituzione fisica. E poi c'è Calhanoglu, un po' imballato e fermato da una botta subita contro il Betis che non preoccupa ma andrà valutata in vista di sabato prossimo. Intanto, una cosa è certa: il tempo degli esperimenti è concluso. E il mirino dell'Inter si sposta dritto dritto sulla prima di campionato tra una settimana”, si legge.