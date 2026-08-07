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Alla vigilia dell'amichevole contro la Juventus, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Inevitabile qualche domanda sul mercato dell'Inter con l'allenatore che ha sottolineato come sia importante avere pazienza nonostante l'inizio della stagione sia alle porte.

"Tempo non ce lo siamo dati, il mercato è lungo e sappiamo che c'è bisogno di pazienza in determinate situazioni, soprattutto quando alcune scelte non sono andate come volevamo. Stiamo lavorando su quello che vogliamo fare, su quello che ci permette di alzare il livello, che ci dà qualità e un certo tipo di esperienza. Bisogna solo aver pazienza e lasciare fare ai nostri direttori quello che gli spetta", ha risposto Chivu alla domanda dell'inviato di FcInter1908.it.