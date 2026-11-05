Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

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DIETRO LE QUINTE DI FEYENOORD-INTER

La reazione dopo il derby si è vista subito e non è la prima volta che i giocatori dell'Inter si comportano così. Matteo Barzaghi sul sito di Sky Sport svela i dietro le quinte di Feyenoord-Inter, gara vinta 3-0 dai nerazzurri in Champions League. Una risposta importante in seguito al ko per 3-1 contro il Milan.

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