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Nel suo editoriale per Sportitalia, Luca Cilli ha puntato i riflettori sulla ripresa del campionato la prossima settimana e sulla lotta al vertice tra Inter e Roma:

"Finalmente tornerà in campo anche la Serie A e ci sarà da divertirsi. La Roma nelle prime cinque di campionato ha dimostrato di poter contendere lo scudetto all’Inter, mentre il Napoli pure durante settimane di nulla è riuscita a far male".

"Roba da non crederci, eppure è così: perdere l’amichevole con l’Avellino non è proprio il massimo per una squadra che fin qui non ha per nulla convinto".

(Fonte: Sportitalia)