BELGIO-INTER 4-1: ORMAI GUERRA APERTA E CACCIA AL NERAZZURRO. CASSANO SBAGLIA O HA RAGIONE?

A tre giorni dalla scadenza per le candidature alla presidenza della FIFA, la UEFA è ancora alla ricerca del candidato che sfiderà Gianni Infantino. Dopo aver preso in considerazione Sandor Csányi, presidente della Federazione calcistica ungherese, e poi Arsène Wenger, che alla fine si è ritirato, i vertici europei stanno ora valutando una nuova opzione.

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Secondo le fonti del portale Footmercato, diversi funzionari della UEFA stanno attualmente promuovendo internamente l'ex Inter Luis Figo. L'ex nazionale portoghese, che aveva già tentato di candidarsi alla presidenza della FIFA nel 2015 prima di ritirarsi, non è tuttavia una scelta unanime all'interno della UEFA. Le discussioni proseguiranno quindi negli ultimi giorni prima della scadenza.

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La posta in gioco è alta per l'organo di governo del calcio europeo, che spera di presentare una candidatura congiunta contro Gianni Infantino, che cerca un quarto mandato dopo aver assunto la guida della FIFA nel 2016. L'elezione si terrà il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, durante il Congresso FIFA. Per essere ufficialmente selezionato, ogni candidato deve ottenere il sostegno di almeno cinque federazioni affiliate alla FIFA. I candidati hanno tempo fino al 18 novembre per presentare la propria candidatura. La UEFA ha quindi pochissimo tempo per raggiungere un accordo e stabilire se Luis Figo riuscirà a ottenere il consenso dei suoi vertici.