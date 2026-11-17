Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri in vista della ripresa del campionato nel prossimo weekend
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Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Retesport per commentare vari temi d'attualità. Qui alcune delle sue considerazioni:
Italia? Mi auguro non sia quella dell'altra sera. Difficile dirlo, ci eravamo illusi dopo la partita contro la Francia. Non ci dobbiamo far prendere dalla depressione calcistica dopo aver preso 4 gol, che potevano essere di più, contro il Belgio. Il cammino è lungo, pensavamo di aver sistemato le cose ma non è così. I giovani vanno bene ma bisogna metterli in campo con calma.
Cosa si prova a vedere queste difese? Sembra una vergogna marcare l’uomo. Ho visto palle inattive dove giocatori alti un metro e 75 prendevano il pallone di testa, non è concepibile visto che ci sono centrali di 190cm. A fronte di aspetti positivi come Donnarumma e Pio Esposito ci sono lati negativi, ad esempio il fatto che non si riesca a difendere. Dobbiamo tornare a essere una Nazionale che sforna centrali che sanno difendere, uno degli ultimi è stato Chiellini.
Roma di Gasperini? L’Inter rimane favorita per lo scudetto analizzando il gruppo e quello che ha fatto ma se c’è una squadra che può impensierirla è proprio la Roma di Gasperini, non c’è altra via di uscita. La Juventus è in difficoltà, il Milan è in discontinuo e indecifrabile, il Como si è smontato contro l’Inter. I giallorossi sono competitivi e allenati da un ottimo tecnico.
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