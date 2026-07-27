L'ex stopper della Nazionale non sembra troppo convinto del centrale argentino
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
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Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale e campione del mondo nel 1982, dagli studi della Domenica Sportiva ha detto la sua su Cristian Romero, grande obiettivo di mercato dell'Inter: "Farò una telefonata a De Zerbi e mi faccio dire cosa ne pensa realmente di Romero.
A sentire qualcuno, sembra che stiamo parlando di Rudi Krol. L'Inter non ha bisogno di buoni difensori: l'Inter ha bisogno di ottimi difensori, è diverso. Andate a vedere quanti gol ha preso l'Argentina al Mondiale".
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