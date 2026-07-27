Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale e campione del mondo nel 1982, dagli studi della Domenica Sportiva ha detto la sua su Cristian Romero, grande obiettivo di mercato dell'Inter: "Farò una telefonata a De Zerbi e mi faccio dire cosa ne pensa realmente di Romero.

Getty

A sentire qualcuno, sembra che stiamo parlando di Rudi Krol. L'Inter non ha bisogno di buoni difensori: l'Inter ha bisogno di ottimi difensori, è diverso. Andate a vedere quanti gol ha preso l'Argentina al Mondiale".