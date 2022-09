Commisso: “La Juve ha perso 550mln, l’Inter 445. La Fiorentina non fa buchi in bilancio”

"Ho investito tutti i miei soldi nella Fiorentina. Non posso accettare le critiche sulla squadra visto quanto fatto fino a questo momento. Italiano sta lavorando bene e seriamente, l’anno scorso siamo arrivati settimi e ora vogliamo migliorarci. La Juve ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni. Non sono qui a criticare la Juve perché loro hanno già abbastanza problemi. Noi non facciamo buchi economici in bilancio. Tutti mi criticano ma i dati mi danno ragione, sono il Presidente che ha speso più di tutti. Mi hanno dato del mafioso ma qui a Firenze nessuno mi ha difeso, certi politici sono contro di me! Non faccio simpatia perché dico ciò che penso. Vlahovic? Era il ‘king’, poi tutti lo volevano e lui non è stato onesto così come non lo sono stati i suoi agenti. Stavamo trattando da otto mesi, ci avevano chiesto 4 milioni di euro annui".