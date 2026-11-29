La Juventus cade a Como: la squadra di Fabregas si impone con un netto 3-0 e sale momentaneamente al quarto posto, scavalcando il Milan, impegnato domani sera in casa del Cagliari.

Getty Images

Kolo Muani espulso

L’episodio che cambia il match arriva dopo appena 5 minuti, quando Kolo Muani rifila un pugno a Valle e viene espulso. Spalletti è costretto a cambiare il piano gara e passa al 4-4-1, con Woltemade in avanti.

Nico Paz sblocca il risultato

Il Como perde per infortunio Milla e lo stesso Valle, con Ricci e Kaiki in campo al loro posto. Ma nel recupero del primo empia arriva il gol che sblocca il risultato e rompe l’equilibrio: punizione dal lato corto dell’area di rigore, Nico Paz disegna una traiettoria che supera la barriera e sorprende Vicario.

Il portiere della Juventus respinge, la palla ha già oltrepassato interamente la linea di porta: il Como si porta in vantaggio.

Getty Images

Doppietta Douvikas

Ne secondo tempo il Como mette in ghiaccio i tre punti grazie ad una doppietta di Douvikas. Il greco raddoppia al 63’ con una conclusione dopo il tiro ribattuto a Ricci, mentre chiude i conti all’83’, quando dopo l’assist di Nico Paz - che fa il sombrero a Conceicao ed elude l’intervento di Bremer -, scarica dal limite dell'area all'angolino per il 3-0.

Como al quarto posto

Il Como conquista la terza vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, la seconda di fila in campionato e la sesta in casa, mentre la Juventus cade dopo cinque risultati utili tra Serie A ed Europa League. I lariani salgono a quota 29, mentre i bianconeri restano a 21.