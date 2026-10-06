VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

Un interessante aneddoto svelato da Maurizio Compagnoni in studio a Sky Sport sul mercato dell’Inter. Queste le parole del noto giornalista:

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“Tra i paletti imposti dal fair play finanziario, dall'indice di liquidità e dalla necessità di evitare minusvalenze, fare mercato non è stato semplice.

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La frenata estiva nella trattativa per Oumar Solet ha bloccato un trasferimento che sembrava ormai già scontato. A Udine il difensore ha dimostrato di essere pronto per un grande club”, ha sottolineato il giornalista.