Un interessante aneddoto svelato da Maurizio Compagnoni in studio a Sky Sport sul mercato dell’Inter: questo colpo era a un passo.
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Un interessante aneddoto svelato da Maurizio Compagnoni in studio a Sky Sport sul mercato dell’Inter. Queste le parole del noto giornalista:
“Tra i paletti imposti dal fair play finanziario, dall'indice di liquidità e dalla necessità di evitare minusvalenze, fare mercato non è stato semplice.
La frenata estiva nella trattativa per Oumar Solet ha bloccato un trasferimento che sembrava ormai già scontato. A Udine il difensore ha dimostrato di essere pronto per un grande club”, ha sottolineato il giornalista.
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