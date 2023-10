In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha usato parole durissime nei confronti di Rudi Garcia

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha usato parole durissime nei confronti di Rudi Garcia. "Le sostituzioni di Garcia sono un casino bestiale. La situazione ha dell’inverosimile, dire che è solo in confusione mi sembra poco. Prima Kvara e Osimhen, poi ieri Politano: si dice che tre indizi fanno una prova sulla situazione. Non dico che i giocatori remino contro a Garcia, però...”, le sue dichiarazioni dopo il ko di ieri del Napoli contro la Fiorentina.