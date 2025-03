"Non so cosa abbiano in mente i dirigenti dell'Inter, mi pare evidente che Inzaghi almeno un trofeo debba portarlo a casa, se fosse il campionato andrebbe benone alla società. Se fa un bel finale di campionato, una bella Champions e vince la Coppa Italia non puoi non confermarlo ma ricordiamoci cosa è successo l'anno scorso col Milan. Pioli ad un certo punto era confermato, andarono male i derby e gli scenari cambiarono radicalmente"