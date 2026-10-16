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In collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha fatto un bilancio sul cammino delle squadre italiane in Europa, tra Champions League ed Europa League:

Getty Images

"Calcio italiano da Champions o da Europa League? Visti i risultati, un sospetto viene. Credo ancora nella riscossa delle italiane in Champions, anche se dubito fortemente che una di loro riesca a qualificarsi fra le prime otto. Bisognerà pensare a qualcosa per arrivare più tonici a febbraio. Sono molto fiducioso sull'Inter, credo che andrà avanti. E credo che anche la Roma ce la farà. Sono loro le due italiane con le maggiori possibilità".

"Mourinho? Credo che sia ancora Special nella comunicazione, anche nella capacità di allenare gli ambienti. Da questi punti di vista, è senza pari. Fa sentire al tifoso di possederlo in esclusiva e va a combattere le battaglie senza nessuna paura, anche le più dure ed estreme. E così il tifoso si appassioni a lui. E' successo all'Inter, alla Roma, al Chelsea. Inter? Si è evoluta ancora di più in una squadra d'attacco, ma la squadra a volte quando attacca si fa prendere fuori equilibrio poi quando perde palla. Lautaro bruttissima perdita per l'Inter, visto che è sempre l'uomo decisivo. Ma l'Inter ha una rosa profonda e ha altri ottimi attaccanti. In Champions non può più perdere tempo e punti".

(Fonte: Sky Sport)