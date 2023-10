Condò: “Inter favorita, ma Benfica pericoloso in questo periodo”

Paolo Condò, prima della partita contro il Benfica, ha detto la sua su cosa deve aspettarsi l'Inter . E ha sottolineato che «il favore del pronostico è per gli uomini di Inzaghi, ma non si deve dimenticare come nella passata stagione le due squadre erano arrivate al doppio scontro partendo da due linee opposte».

«Il Benfica - ha spiegato il giornalista - era calato dopo il girone, nel momento in cui aveva incontrato i nerazzurri. Aveva venduto dei giocatori a gennaio. I nerazzurri invece si erano ripresi nella seconda parte della stagione, in Primavera, da lì era una partita straordinaria. Ma il Benfica è più pericoloso in questo periodo che non in Primavera, bisogna stare attenti».