Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar 1-0, Paolo Condò ha parlato così:

"La cosa che mi sembra evidente è che non prova angoscia. Non prova angoscia quando si trova due volte sotto, non prova angoscia quando si trova in dieci uomini. E questo aspetto è una cosa molto importante. Aver vinto in dieci uomini una partita del genere è un segnale importante"

"Carlos Augusto arriva dal Monza per coprire la posizione più coperta dell'Inter, cioè Dimarco. E nel corso del tempo si è ritagliato il suo spazio"