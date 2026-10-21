L'Inter, in dieci, vince 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk grazie al gol di Carlos Augusto: le parole di Condò ai microfoni di Sky Sport
VIDEO FCIN1908 - Inter, arriva la prima vittoria in Champions. Carlos Augusto irrinunciabile
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar 1-0, Paolo Condò ha parlato così:
"La cosa che mi sembra evidente è che non prova angoscia. Non prova angoscia quando si trova due volte sotto, non prova angoscia quando si trova in dieci uomini. E questo aspetto è una cosa molto importante. Aver vinto in dieci uomini una partita del genere è un segnale importante"
"Carlos Augusto arriva dal Monza per coprire la posizione più coperta dell'Inter, cioè Dimarco. E nel corso del tempo si è ritagliato il suo spazio"
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