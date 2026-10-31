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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Il titolo è scherzetto o cosa seria? Perché anche nelle scorse stagioni il Milan aveva vinto dei derby ma poi l'Inter era nettamente davanti. Questo è stato un gran bel Milan: il pensiero è che la crescita con Amorim possa continuare.

Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence: ha portato energia, è quello che manca all'Inter. C'è bisogno sempre di aggiungere del sangue fresco per dare anche concorrenza e motivazione: l'apporto dei nuovi al momento è limitatissimo e questo lo sta pagando".