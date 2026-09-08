VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della Champions League, partendo dalle due favorite fino al commento sull'Inter:

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

"In prima fila ho messo l'Arsenal, che non ha mai vinto la Champions, e il Barcellona. L'anno scorso non ha mai perso l'Arsenal, solo all'ultimo rigore. La Champions può essere il vero obiettivo quest'anno. Il Barcellona non vince dal 2015, con l'arrivo di Rodri si potranno sanare gli enormi buchi difensivi degli ultimi anni. Può essere l'anno buono per il Barcellona.

Screen

Tra le sorprese ho messo l'Inter, la sorpresa sarebbe se arrivasse ancora in finale. Chivu ha a disposizione una rosa ben completata dai tre inglesi, ci sono alcuni giovani che devono crescere come Pio Esposito, c'è un motore antico, Bastoni, Barella, Dimarco, Lautaro, che tiene ancora. L'Inter non si deve più concentrare in modo totale sullo scudetto, può andare molto lontano. La Roma arriverà almeno agli ottavi, Napoli e Como le vedo qualificate ai playoff"

"Esame di maturità per l'Inter? Per l'Inter è un'occasione. Mourinho ha ragione quando dice che il sorteggio sembra fatto da un italiano. Perché se devi andare al Bernabeu, una delle peggiori esperienze possibili, meglio farlo quando la stagione è appena iniziata e ci sono assenti per squalifica. Quindi per l'Inter è un'occasione, un pareggio sarebbe un chiodo in più per avvicinarsi all'obiettivo"