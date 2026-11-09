Il giorno dopo l'undicesima giornata di Serie A, dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò fa il punto sul campionato partendo dal pareggio della Lazio in casa del Napoli. "La Lazio è una storia vera. È ancora in testa da sola dopo il passaggio per Napoli, una bella gara interpretata da entrambe in modo selvaggio, ossia poco controllo e corse a perdifiato. La squadra di Allegri è andata più vicina alla vittoria, ha sbagliato almeno tre occasioni cantate, non è sembrata la grande in crisi come racconta invece la classifica. Ma la Lazio, oltre a meritare il vantaggio nel primo tempo sull’onda di una superiore sicurezza di gioco. E quindi la Lazio durerà a lungo almeno fra le prime quattro".

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"La Lazio resta così imbattuta come la Roma, che ha pareggiato una partita in più e procede a un ritmo di realizzazioni che in Europa è inferiore a quello del solo Barcellona. Gasperini sa perfettamente che questa può essere la stagione della sua carriera. La squadra da battere, però, resta sempre quella. Otto giorni dopo l’abisso stagionale nel derby, l’Inter è rimbalzata al picco di questi mesi battendo nettamente il Como grazie a una prestazione perfetta a partire dall’approccio, fin qui la nota dolente. Chivu ha disegnato una formazione adeguata all’impegno, ottenendo a destra, da Spence, 90 minuti vicini a quelli che garantiva Dumfries, e dominando il Como innanzitutto dal punto di vista fisico".

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"Alla squadra di Fabregas, ancora una volta frenata al cospetto della sua bestia nera, non è stato permesso il palleggio, che è il suo punto di forza. Mai tre passaggi di fila, il pressing dell’Inter ha tolto geometrie e respiro ai comaschi, e la grande serata dei giocatori meno convincenti degli ultimi tempi, da Dimarco a Barella, da Calhanoglu a Esposito, segna probabilmente la ripartenza della favorita del torneo. Forse ci voleva un k.o. duro come quello del derby, forse Chivu aveva puntato la sveglia per novembre immaginando di dover durare fino a maggio, fatto sta che è riapparsa l’Inter dominante. Che in questa fase finale dell’indisponibilità di Lautaro ha ricevuto da Thuram una prestazione decisiva".

(Corriere della Sera)