VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"

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Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del possibile attacco dell'Italia formato da Sebastiano e Pio Esposito e Niccolò Cambiaghi contro la Francia.

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"Messi così devono fare di tutto per Pio: lui è molto bravo a tener palla, a far salire la squadra e servire il giocatore che penetra. All'andata Kean sbagliò occasioni importantissime, dobbiamo sperare che se Pio riceve quel tipo di palloni li concretizzi.

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Negli altri reparti Mancini ha costruito qualcosa di interessante, davanti deve ancora trovare l'assetto: quindi giocano 1+2, cioè Pio Esposito con di fianco due che segnano poco".