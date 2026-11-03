GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Feyenoord-Inter, Paolo Condò ha parlato così del match del De Kuip:

"8 volte in svantaggio su 13 partite? Questo dato fa riflettere, non è un caso, la tendenza si è molto accentuata nell'ultima settimana con la sconfitta del derby che l'avevamo vista arrivare.

Getty Images

Domenica scorsa a San Siro al 90' stava vincendo la Fiorentina, poi c'è stato un impeto devastante e l'Inter ha vinto 2-1. A Venezia l'Inter ha vinto con molta fortuna e con due autogol, c'era una continuità nelle difficoltà che poi nel derby è esplosa"