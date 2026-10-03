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Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A.

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"L'Inter è ovvia favorita e credo che nessuno abbia espresso qualcosa di diverso: Roma e Como sono le due squadre che io avevo sotto osservazione e direi che queste in prime cinque giornate, è vero che il Como ha perso a Frosinone, oltre alla Roma che lo ha dimostrato anche nello scontro diretto con l'Inter, credo che anche il Como resterà lassù.

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La grande domanda è relativa a Juve, Milan e Napoli e a quale campionato parteciperanno: io ho rovesciato le gerarchie e le tre per lo scudetto sono Inter, Roma e Como".