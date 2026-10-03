A Radio Mana Mana Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: l'Inter è la favorita

Marco Astori
gasperini

VIDEO FCIN1908 / Gasperini: "Inter indubbiamente la più forte, non dobbiamo rischiare di..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A.

Inter Chivu
Getty Images

"L'Inter è ovvia favorita e credo che nessuno abbia espresso qualcosa di diverso: Roma e Como sono le due squadre che io avevo sotto osservazione e direi che queste in prime cinque giornate, è vero che il Como ha perso a Frosinone, oltre alla Roma che lo ha dimostrato anche nello scontro diretto con l'Inter, credo che anche il Como resterà lassù.

Inter Chivu
Getty Images

La grande domanda è relativa a Juve, Milan e Napoli e a quale campionato parteciperanno: io ho rovesciato le gerarchie e le tre per lo scudetto sono Inter, Roma e Como".

condo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.