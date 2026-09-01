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Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera di oggi, Paolo Condò analizza la classifica di Serie A dopo due giornate ed evidenzia una situazione che si è verificata soltanto un'altra volta prima di oggi negli ultimi 20 anni. Questo il commento del noto giornalista:

Getty Images

"Se osservi il quadro da vicino, la tentazione di guardare il Como perché è bello, perché è giovane, perché è ricco di un benessere sano, che investe nello sviluppo del talento fresco anziché sperperare in figurine del calcio di ieri, è molto forte. Se però ti allontani giusto un po’ per ampliare la prospettiva, la corsa dell’agile squadra di Fabregas è accompagnata — in realtà preceduta, e ovviamente minacciata — dall’ombra dell’impero: Inter, Juventus e Milan sono tutte a punteggio pieno dopo due giornate.

Naturalmente le statistiche su 180 minuti hanno il valore che hanno, le tre grandi storiche del calcio italiano sono tutto tranne che un blocco unico, la stessa divisione dei periodi di influenza in questo secolo segnala un’alternanza: due Champions più una finale per il Milan nel primo decennio, Juve dominante negli anni 10, Inter in netto vantaggio dal 2021 in poi. E però è soltanto la seconda volta negli ultimi vent’anni (il precedente risale al 2017-18) che le tre corazzate hanno fatto 18 punti nei primi due weekend, 6 più 6 più 6. Qualcosa significa".