Conference League, Fiorentina-Lask 7-0: valanga viola al Franchi

La Fiorentina ha dominato il LASK Linz con un convincente 7-0 nella partita valida per la quinta giornata della Conference League. Il match si è aperto con una rete di Sottil al 10' e proseguito con il raddoppio di Ikoné (22'), sfruttando un errore della difesa austriaca. La Fiorentina ha continuato a segnare, con Richardson (39'), ancora Sottil (58'), Mandragora (69'), un autogol di Stojkovic (82') e il gol finale di Gudmundsson per il 7-0. Il LASK Linz ha avuto qualche occasione, ma è stato sopraffatto dalla superiorità viola, che ha gestito il gioco senza difficoltà.

Diversi cambi sono stati effettuati dalla Fiorentina, tra cui il debutto del giovane Harder. Nonostante il grande vantaggio, la squadra di Palladino ha cercato di mantenere il controllo del gioco fino alla fine, gestendo al meglio le occasioni create. Il LASK Linz non è riuscito a reagire, rimanendo in difficoltà sia in difesa che in attacco. Con questa vittoria, la Fiorentina consolida la sua posizione in Conference League, con un punteggio di 12 punti in 5 partite, mentre il LASK Linz rimane a soli 2 punti.