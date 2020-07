Cds – Conte spinge per la conferma di Biraghi: l’Inter detta una condizione

Inter e Fiorentina si vedranno a stretto giro. La società nerazzurra e quella viola fisseranno un appuntamento al termine del campionato, per discutere del futuro di Biraghi e Dalbert.

Conte vorrebbe tenere Biraghi anche il prossimo anno per allargare la rosa. L’esterno mancino è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e farebbe parte dei nomi inseriti nella lista Champions degli elementi formati nel club. Il possibile arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea e la conferma di Young non escludono la permanenza per Biraghi, ma a una condizione: il rinnovo dello scambio di prestiti con Dalbert, che dovrebbe restare alla Fiorentina anche nella prossima stagione.

(Fonte: Corriere dello Sport)