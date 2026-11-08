A San Siro tra i tanti volti noti ce n'è uno che a Milano hanno imparato a conoscere bene, da avversario quando era un calciatore della Juve, rivale da allenatore, poi lo hanno visto sedere sulla panchina nerazzurra. E diventare di nuovo acerrimo rivale quando è sbarcato al Napoli. Con la squadra partenopea Antonio Conte ha vinto lo Scudetto contendendolo proprio alla squadra, allora guidata da Simone Inzaghi, che aveva preso il suo posto nell'estate del 2021 quando aveva deciso di lasciare il club milanese.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le telecamere di DAZN hanno indugiato sull'allenatore italiano che ha fatto capolino in tribuna al Meazza al fischio d'inizio della gara tra la formazione di Chivu e il Como di Fabregas. Ha deciso alla fine della scorsa stagione di lasciare il club di De Laurentiis e da allora non ha ancora una squadra. Ma ci sta lavorando. C'era chi pensava a lui come CT dell'Italia. Lo accostano un giorno sì e l'altro pure ad un ritorno sulla panchina della Juventus o ad una nuova avventura con il Manchester United. Si diverte a sentire tutte queste voci su di lui e si gode per ora le partite di calcio da spettatore.