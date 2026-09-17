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Arrivano le convocazioni ufficiali di Jurgen Klopp per le partite della Germania in programma durante questa sosta per le nazionali. C'era grande curiosità attorno all'interista Yann Bisseck ed è arrivata la decisione finale del nuovo ct.

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Bisseck è convocato dal ct Klopp, che ha inserito addirittura 44 giocatori nella lista. Ma li ha divisi in due: il difensore dell'Inter prenderà parte alle sfide contro Olanda e Grecia; ma non a quelle contro Serbia e Grecia (una seconda sfida).