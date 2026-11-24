Il Senegal torna campione d'Africa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti riassegnato all'unanimità la contestata Coppa del 2025, ribaltando la decisione che aveva attribuito al Marocco il trofeo a tavolino. Il 17 marzo, la commissione d'appello della Confederazione Africana di Calcio aveva revocato il titolo al Senegal, assegnandolo al Marocco, dopo una finale segnata da incidenti ma comunque terminata.

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Il Senegal a sua volta aveva presentato ricorso al Tas che, a più di dieci mesi dalla finale, ha ritenendo che l'arbitro non avesse commesso alcun errore nell'ordinare la ripresa del gioco dopo gli incidenti. Il 18 gennaio a Rabat, il Senegal aveva vinto la Coppa d'Africa battendo 1-0 il Marocco dopo i tempi supplementari e il caos, per la contestazione di un rigore assegnato al Marocco nei minuti di recupero.

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La sentenza di primo grado aveva solo comminato sanzioni disciplinari, poi in appello il ko a tavolino per il Senegal, reo di aver "abbandonato il campo prima della fine prevista della partita senza il permesso dell'arbitro". La Federcalcio senegalese aveva denunciato "il più sfacciato furto nella storia del nostro sport". Ora il successo al Tas e la Coppa che torna al Senegal. Il Marocco può ancora ricorrere alla Corte federale svizzera, che non si pronuncia sul merito ma interviene sulle questioni procedurali.