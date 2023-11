Coppa Italia, il Frosinone espugna Torino: decide Reinier nei tempi supplementari

Ciociari avanti al 5’ con il primo gol del classe 2005 Ibrahimovic, alla prima da titolare. Il pari del Torino è firmato da Zima. La rete decisiva è firmata da Reinier, che lanciato da Kaio Jorge si porta a tu per tu con Gemello e lo batte con il destro.

