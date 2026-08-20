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Joaquin Correa è stato uno dei protagonisti dell'eliminazione dell'Universidad Catolica dalla Copa Libertadores , dopo aver segnato nella vittoria per 3-0 dell'Estudiantes nel ritorno degli ottavi. Dopo la partita, l'attaccante argentino ha ricordato il suo periodo all'Inter, in particolare il suo rapporto con Arturo Vidal e Alexis Sanchez, con i quali ha condiviso lo spogliatoio nella stagione 2021-22. "Ho dei ricordi meravigliosi di entrambi. Io e Arturo abbiamo riso molto; è una persona fantastica e lo ricorderò sempre con affetto perché è davvero un bravo ragazzo".

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"Ho imparato tantissimo da Alexis. È un giocatore fantastico che continua a fare bene e a divertirsi, proprio come ha sempre desiderato. Si impara qualcosa di nuovo da lui ogni giorno. Spero che possa continuare a divertirsi perché è una stella. E che possa continuare a fare ciò che sa fare meglio, ovvero giocare a calcio" .

(Cooperativa.cl)