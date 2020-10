CorSera – Il Cagliari accetta la richiesta dell’Inter. Sprint per Nainggolan: i dettagli

Il Corriere della Sera sottolinea che ci siamo per il trasferimento di Nainggolan al Cagliari. Per la seconda volta in due anni Radja lascerà Milano per andare in Sardegna ma questa volta a titolo definitivo. Nelle prossime ore potrebbe essere perfezionata la trattativa o al massimo nel fine settimana con il club sardo che ha accettato la richiesta nerazzurra. Il centrocampista andrà in Sardegna in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nell’operazione entreranno anche due giovani destinati all’Inter.

(Fonte: Corriere della Sera)