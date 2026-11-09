Il giorno dopo Inter-Como, dalle colonne del Corriere della Sera, Domenico Calcagno ha commentato la convincente vittoria dei nerazzurri contro la squadra di Fabregas. "Forse l’Inter ha cominciato un’altra stagione. Dopo i tentativi di dominio con la difesa altissima e molto spesso in difficoltà, contro il Como ha scelto un altro calcio, più vicino a quello dell’Inter di Mourinho, nella quale Chivu ha giocato. Squadra corta, difesa più bassa e protetta, aggressione sulla prima giocata avversaria e attaccanti disposti, quando serve, a fare i terzini. Il Como, il gruppo più cool del campionato, fresco dei 9 gol segnati a Lens in Champions, a San Siro non ha mai tirato in porta, ha subìto due reti ma poteva andargli decisamente peggio. Con l’attenzione, la concentrazione assoluta e feroce, la compattezza di ieri l’Inter si propone su un nuovo livello, più alto".

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"Forse è questa la «provincialità» chiesta da Chivu, un approccio meno estetico, più concreto. Ma l’Inter di ieri, e di Rotterdam, non ha solo cambiato approccio, sembra aver cambiato anche l’anima. Spence ha semplificato la mutazione, restituendo alla squadra una sponda forte, paragonabile a quella che forniva Dumfries. Thuram sta vivendo un momento eccezionale".

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"E dopo la sosta torneranno gli altri assenti a cominciare da Lautaro, e vedremo cosa sarà e cosa diventerà l’Inter. A meno che la partita di San Siro non sia stata un grande abbaglio e la recita perfetta dei nerazzurri sia stata favorita da un Como impalpabile. Può essere, ma appare improbabile. Fabregas, prima o poi, riuscirà a battere l’Inter, l’unica squadra che ancora manca alla sua collezione, e migliorare il suo record di un pari e sei sconfitte (1 pareggio e 4 ko contro Chivu). Ieri però non ha nemmeno potuto provarci tanto l’Inter è stata superiore".

(Corriere della Sera)