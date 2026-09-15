Con una prova di forza, Inter e Roma hanno battuto rispettivamente Udinese e Torino. Il calendario ha voluto che proprio sabato le due capoliste della Serie A si affronteranno all'Olimpico dove ci si aspetta una gara ricca di gol e spettacolo.

"La coppia Roma & Inter in testa alla classifica animerà il prossimo sabato del villaggio, decisa a dividersi, a prendersi con il dovuto rispetto a schiaffoni nella partitona dell’Olimpico per far prevalere una leadership, anche se provvisoria. Roma & Inter, la coppia che deve scoppiare per carattere e puntiglio, in nome dello spettacolo, della battaglia sportiva, due mondi ora a contatto, entrambi con proprietà americane, ma con vite e strategie diverse, guide tecniche con esperienze lontane, due ere a confronto, quella sempre moderna di Gasperini e quella rampante di Chivu", sottolinea il Corriere della Sera.

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"Il pareggio non fa per loro, non fa parte del Dna. Osservano tutti dall’alto, anche quel Como che ieri non ha faticato molto, mostrando ancora una volta autorevolezza nel domare il Parma. Un’occhiata interessata a una difesa sbadata, quasi sciatta, la darà Chivu se non vorrà ripetere la brutta esperienza vissuta contro l’Udinese. Che inizio orrendo. Avanziamo un’ipotesi cromatica, guardi la maglia dell’Inter e si capisce subito che sarebbe stata una serata dalle atmosfere difficili: quella tonalità grigio topastro che azzera il nerazzurro (chissà perché, nemmeno il marketing può dare motivazioni accettabili per giustificare un vestitino simile) deve condizionare anche le idee di Chivu e dell’Inter".

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"Non si spiega altrimenti l’atteggiamento difensivo dei campioni d’Italia che consente all’Udinese di vivere venti minuti da leoni. A Roma sabato ci sarà anche Lautaro, ovvio. E chi li ha quattro attaccanti così: in Europa nessuno. Nemmeno Gasperini che però si coccola Malen e Dybala. È un uomo felice".

(Corriere della Sera)