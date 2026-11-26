VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter ha un obbligo e questa è la nostra eredità"

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Per il Corriere della Sera è Federico Dimarco il migliore in campo di Inter-Stoccarda. Per il quotidiano la prestazione dell'esterno è stata da 7,5: "Prova da vecchio Dimash. Dal suo cross intercettato da Vagnoman nasce il rigore che spezza l’inerzia del match. Poi telecomanda l’assist per il 2-0 del Toro". 7 per Lautaro Martinez: "Bentornato capitano: pochi minuti a disposizione per chiudere il match e sistemare la pratica Stoccarda". 7 per Akanji: "Body guard di Demirovic, chiude ogni varco". 7 anche per Cristian Chivu: "Terzo successo consecutivo in Europa, classifica ora promettente e porta inviolata. Missione compiuta".

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Gli altri voti:

Martinez 6, Bisseck 7, Bastoni 6, Spence 6,5, Barella 7, Sucic 6,5, Mkhitaryan 5,5, Carlos Augusto 7, Pio Esposito 7, Thuram 6,5

(Corriere della Sera)