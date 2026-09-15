Il Corriere della Sera premia Nicolò Barella. È il centrocampista italiano il migliore in campo di Inter-Udinese
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Il Corriere della Sera premia Nicolò Barella. È il centrocampista italiano il migliore in campo di Inter-Udinese, 7,5: "Geniale il suggerimento a Thuram che Okoye neutralizza. Poi con caparbietà crea e realizza il 2-2. Dà l’avvio alla manovra del tris. Leader". 7,5 anche per Marcus Thuram: "Senza il Toro, prova a caricarsi l’Inter sulle spalle a caccia del pari, ma Okoye rintuzza gli attacchi. Il duetto con Barella propizia il pareggio. Poi innescato da Diouf completa il sorpasso".
Male invece Pepo Martinez, 4,5: "Forse Chivu sbaglia a riproporlo dopo i balbettii di Madrid: incerto per non dire svagato su tutti i gol". 5 per Akanji: "Irriconoscibile. Fuori posizione sul primo gol, bullizzato poi da Davis". 6,5 per Cristian Chivu: "Distratta in principio, con autorevolezza l’Inter rovescia il banco e si prepara al big match con la Roma".
(Corriere della Sera)
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