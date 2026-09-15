Il centrocampista turco non recupererà per il big match dell’Olimpico: secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, tornerà a disposizione dopo gli impegni delle Nazionali
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Hakan Calhanoglu salta il big match della quinta giornata tra Roma e Inter, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico.
Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, il centrocampista turco sarà pronto al rientro dalla sosta per gli impegni delle nazionali.
L'infortunio di CalhanogluA ridosso del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese, vinta per 5-3 dagli uomini di Chivu, l'Inter ha comunicato il forfait di Hakan Calhanoglu e le condizioni del centrocampista turco:
"Hakan Calhanoglu non sarà disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori da valutare nei prossimi giorni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
UFFICIALE / L'Inter comunica l'esito degli esami di Calhanoglu: salta la Roma
Ultima ora
FCIN1908 / Inter, Spence ancora lontano dal recupero: poche chance per la trasferta di Roma
Rassegna stampa
È in sala stampa e l'Inter sta perdendo: Gasperini reagisce così
Ultima ora
Inter, ieri una prima volta nella storia. C'è una domanda che chiunque continua a porsi
Rassegna stampa
Barella è la fotografia dell'Inter che cade e si rialza. Fascia e abnegazione: è l'uomo ovunque
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti