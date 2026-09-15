Il centrocampista turco non recupererà per il big match dell’Olimpico: secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, tornerà a disposizione dopo gli impegni delle Nazionali

Alessandro De Felice
Vitiello

VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908

Hakan Calhanoglu salta il big match della quinta giornata tra Roma e Inter, in programma sabato 19 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, il centrocampista turco sarà pronto al rientro dalla sosta per gli impegni delle nazionali.

calhanoglu canali (1)
Getty Images

L'infortunio di Calhanoglu

A ridosso del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese, vinta per 5-3 dagli uomini di Chivu, l'Inter ha comunicato il forfait di Hakan Calhanoglu e le condizioni del centrocampista turco:

"Hakan Calhanoglu non sarà disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori da valutare nei prossimi giorni".

Calhanoglu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti