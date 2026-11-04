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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex difensore, ha commentato brevemente la vittoria dell'Inter di ieri sul campo del Feyenoord.

Romano: "Carlos rinnova, poi si parlerà con questi 2! E Inter a Dimarco ha promesso che..."

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"Ottima risposta dell'Inter, soprattutto perché quando l'avversaria stava prendendo campo non ha sofferto. Sono stati bravi, si sono aiutati, si sono comportati nella giusta maniera in quei momenti: e hanno approfittato degli errori della fase difensiva loro".